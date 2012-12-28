Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
В России
24
22 минуты назад
Врач назвал риски регулярного употребления энергетических напитков
В видеоролики, которые рекламируют энергетики, могут обязать добавлять предупреждение о вреде здоровью. Поправки к этому законопроекту одобрил кабмин.
«Производители выпускают такие напитки в маленькой расфасовке — обычно одна баночка содержит не больше половины допустимой фармакопейной дозы, то есть около 150 мг кофеина. Формально это в пределах нормы. Но если речь идет о регулярном употреблении или нескольких банках подряд, организм получает передозировку со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.
В сочетании с другими стимуляторами и газированной водой основой эффект на сердце и сосуды усиливается многократно. Учащенное сердцебиение, скачки давления, бессонница, тревожность, тремор — далеко не полный список побочных реакций.
«Особенно опасны энергетики для людей с гипертонией, аритмией и заболеваниями пищеварительной системы. Газированный кофеин — прямой путь к рефлюксу, обострению язвенной болезни и серьезным проблемам с поджелудочной железой», — добавил врач.
0
0
0
0
0
Комментарии