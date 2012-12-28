Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
АвтоВАЗ заявил об изучении возможности локализации производства в Египте
В целом российский автопроизводитель сохраняет интерес к рынку Египта и соседних стран.
«Мы, как и прежде, заинтересованы в рынке Египта и соседних государств и ведем там изучение рынка и локальных индустриальных возможностей», — ответили в «АвтоВАЗе» на вопрос о возможности производства автомобилей Lada на территории российской промышленной зоны в Египте.
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком 14 сентября прибыла в Египет. В ходе визита обсуждались перспективы развития российской промзоны на территории страны. Так, одной из отраслей, которая будет представлена в данной промзоне, по словам Оверчука, станет автопроизводство, — передает ТАСС.
Земельный участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт». Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.
Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
