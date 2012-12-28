Все новости
В мире
19
10 минут назад

АвтоВАЗ заявил об изучении возможности локализации производства в Египте

В целом российский автопроизводитель сохраняет интерес к рынку Египта и соседних стран.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сохраняет интерес к рынку Египта и соседних стран, а также изучает местный рынок и возможности производства, — рассказали в пресс-службе автоконцерна.

«Мы, как и прежде, заинтересованы в рынке Египта и соседних государств и ведем там изучение рынка и локальных индустриальных возможностей», — ответили в «АвтоВАЗе» на вопрос о возможности производства автомобилей Lada на территории российской промышленной зоны в Египте.

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком 14 сентября прибыла в Египет. В ходе визита обсуждались перспективы развития российской промзоны на территории страны. Так, одной из отраслей, которая будет представлена в данной промзоне, по словам Оверчука, станет автопроизводство, — передает ТАСС.

Земельный участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт». Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.

Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
авто
Египет
