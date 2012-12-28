Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
В мире
Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение антироссийских санкций
Задержка связана с тем, что внимание ЕС сместилось с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те снизили зависимость от российской нефти.
Еврокомиссия (ЕК) не представит очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, как ожидалось, обнародование откладывается на неопределенный срок, — передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico, а также европейского дипломата и чиновника одной из стран блока.
По их словам, обнародование 19-го пакета рестрикций «больше не ожидается в среду». В ЕК не уточнили новые возможные сроки официального представления новых санкций.
По данным Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те «снизили зависимость от российской нефти».
ПРи это изначально в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что Европейский союз представит новый пакет антироссийских санкций в понедельник, 15 сентября, однако публикацию перенесли на два дня.
На прошлой неделе глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. Она уточнила, что новые ограничительные меры должны затронуть поставки российской нефти и банковский сектор.
При этом лидеры стран Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных антироссийских санкций.
