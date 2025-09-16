Все новости
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября
Общество
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Здоровье
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»
Происшествия
25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости
Происшествия
В мире
33
22 минуты назад

В Египте из-за акул закрыли несколько пляжей

На египетских курортах из-за подплывших близко к берегу акул закрыли несколько пляжей.

В Египте несколько пляжей закрылись из-за нашествия акул, — пишет «Российская газета» со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

По данным канала, акулы подплывают близко к берегу.

Путешественников предупреждают, что акулы близко подплывают к берегам Хургады и города-курорта Макади. В результате более 10 гостиниц, в том числе и пятизвездочных, огородили пляжи.

За последние несколько дней там пришлось закрывать пляжи около десяти отелей, среди которых 5-звездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Сейчас на некоторых пляжах запрет снят.

Собирающихся в путешествие россиян предупреждают об опасности.

Один из туристов сообщил SHOT, что бронировал тур на ноябрь и во время оформления поездки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле пляжей курортов плавают акулы.

По словам специалистов, у берегов появляются в том числе тигровая и тупорылая акулы, представляющие большую опасность для человека.
Египет
акулы
