В Египте из-за акул закрыли несколько пляжей
На египетских курортах из-за подплывших близко к берегу акул закрыли несколько пляжей.
По данным канала, акулы подплывают близко к берегу.
Путешественников предупреждают, что акулы близко подплывают к берегам Хургады и города-курорта Макади. В результате более 10 гостиниц, в том числе и пятизвездочных, огородили пляжи.
За последние несколько дней там пришлось закрывать пляжи около десяти отелей, среди которых 5-звездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Сейчас на некоторых пляжах запрет снят.
Собирающихся в путешествие россиян предупреждают об опасности.
Один из туристов сообщил SHOT, что бронировал тур на ноябрь и во время оформления поездки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле пляжей курортов плавают акулы.
По словам специалистов, у берегов появляются в том числе тигровая и тупорылая акулы, представляющие большую опасность для человека.
