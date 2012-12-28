Все новости
В мире
38
29 минут назад

На Земле началась повторная магнитная буря

На Земле утром в период с трех до шести часов по московскому времени зафиксирована повторная магнитная буря уровня G1.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что на Земле происходит повторная магнитная буря, но куда больший интерес вызывает исключительно высокая скорость солнечного ветра.

«На Земле после небольшого перерыва между тремя и шестью часами утра по московскому времени зарегистрирована новая магнитная буря уровня G1 (слабая)», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в настоящее время планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, возмущений уровня G3, произошедших во время первого удара, больше не наблюдается.

«Из негативных обстоятельств отмечается исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая не только не показывает тенденций к снижению, а, наоборот, растёт», — указывается в сообщении.

Как отмечают учёные, слабая реакция магнитного поля Земли на это событие объясняется низкой энергией магнитного поля солнечного ветра, которая, в отличие от скорости, резко спала, сняв давление на магнитное поле планеты.

«В то же время... текущий спад является довольно хрупким. Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля — ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня G2 и G3», — резюмировали специалисты.
