За оскорбление при помощи эмодзи в переписке могут оштрафовать
Для доказательства оскорбительного характера эмодзи часто требуется лингвистическая экспертиза, которая оценивает, содержало ли сообщение унизительный подтекст и противоречило ли общепринятым нормам морали.
Как рассказали РБК опрошенные юристы, сам по себе непристойный смайл без дополнительных пояснений и слов нельзя считать оскорблением. Однако если получивший его докажет, что он был использован в сообщении с намерением нанести обиду, суд может квалифицировать эпизод по административной статье.
Эмодзи «с изображением клоуна» без дополнительных пояснений и слов «навряд ли можно считать» оскорблением, — рассказал агентству доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Так он отвечал на конкретный случай, когда суд в Красноярске не признал слово «хабалка» и эмодзи клоуна оскорблением. Когда речь идет об использовании эмодзи для выражения негативного отношения к другому человеку, «необходимо исследовать содержание данной коммуникации комплексно, чтобы отличить обычное несогласие или недовольство собеседником от конкретного намеренного желания нанести ему такую обиду, которая может быть, например, квалифицирована по ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», рассказал Семеновский. «Само по себе эмодзи с изображением клоуна навряд ли можно считать таковым: в нем как таковом нет чего-то неприличного, аморального, противоречащего общественной нравственности», — считает он.
«Само же по себе эмодзи, не содержащее текстового (словесного) выражения, — крайне маловероятно, что может быть признано судом оскорблением и сформировать наличие состава административного правонарушения», — отметил управляющий партнер Юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев. Это связано с тем, что большинство дел по ст. 5.61 КоАП связано с использованием ненормативной лексики либо иных высказываний в неприличной форме в отношении лица с целью оскорбить его, — добавил юрист.
Чтобы получить штраф за оскорбление в виде эмодзи, нужно для начала доказать, что фраза или эмодзи были «оскорбительными по отношению к лицу, что бывает порой довольно сложно», — рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова. «При доказывании таких фактов первоочередно суд будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, которую проводят специализированные учреждения, а не лишь эмоциональную окраску истца», — добавила Бердникова.
Решение в любом случае суд принимает комплексно, — рассказал Михаил Репринцев.
«По смыслу законодательства отрицательная оценка личности должна быть выражена в неприличной форме, то есть в открыто циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой манере общения между людьми. Либо в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. О какой иной форме здесь идет речь, законодатели не поясняют. Наличие унижения чести и достоинства, его степень (глубину) оценивает сам потерпевший, тогда как непристойность формы высказывания оценивается судом», — сказал он.
Летом в красноярскую прокуратуру обратилась женщина с жалобой на соседку, которая в переписке в дачном чате назвала ее «хабалкой» и поставила эмодзи с изображением головы клоуна. Мировой суд назначил соседке штраф в размере 5 тыс. руб. по административной статье об оскорблении.
Однако районный суд не согласился с этой мерой. Согласно заключению, под оскорблением следует понимать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим». В итоге штраф женщине отменили.
Кроме ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», «в некоторых случаях может грозить и уголовная ответственность — за оскорбление чувств верующих, оскорбление власти и оскорбление военнослужащих», — напомнила Бердникова.
Также административная статья — не единственный способ «защиты и восстановления прав оскорбленного лица», отметил Семеновский. Пункт 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ «Компенсация морального вреда» гласит, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, — заявил он.
«В целом надо иметь в виду, что множество других различных по своему содержанию эмодзи как таковые еще не нашли широкого отражения в правоприменительной, в том числе судебной практике, вместе с тем переписка в мессенджерах в текстовой форме уже достаточно давно стала средством доказывания и определения обстоятельств дел в суде», — добавил Семеновский.
