За оскорбление при помощи эмодзи в переписке могут оштрафовать

Для доказательства оскорбительного характера эмодзи часто требуется лингвистическая экспертиза, которая оценивает, содержало ли сообщение унизительный подтекст и противоречило ли общепринятым нормам морали.