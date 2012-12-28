Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
Читать все
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября
Общество
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Здоровье
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»
Происшествия
25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости
Происшествия
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
51
сегодня, 11:24

За оскорбление при помощи эмодзи в переписке могут оштрафовать

Для доказательства оскорбительного характера эмодзи часто требуется лингвистическая экспертиза, которая оценивает, содержало ли сообщение унизительный подтекст и противоречило ли общепринятым нормам морали.

Применение эмодзи в переписке в мессенджерах может стать основанием для штрафа, если суд учтет контекст ситуации и сопровождающие смайл высказывания.

Как рассказали РБК опрошенные юристы, сам по себе непристойный смайл без дополнительных пояснений и слов нельзя считать оскорблением. Однако если получивший его докажет, что он был использован в сообщении с намерением нанести обиду, суд может квалифицировать эпизод по административной статье.

Эмодзи «с изображением клоуна» без дополнительных пояснений и слов «навряд ли можно считать» оскорблением, — рассказал агентству доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Так он отвечал на конкретный случай, когда суд в Красноярске не признал слово «хабалка» и эмодзи клоуна оскорблением. Когда речь идет об использовании эмодзи для выражения негативного отношения к другому человеку, «необходимо исследовать содержание данной коммуникации комплексно, чтобы отличить обычное несогласие или недовольство собеседником от конкретного намеренного желания нанести ему такую обиду, которая может быть, например, квалифицирована по ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», рассказал Семеновский. «Само по себе эмодзи с изображением клоуна навряд ли можно считать таковым: в нем как таковом нет чего-то неприличного, аморального, противоречащего общественной нравственности», — считает он.

«Само же по себе эмодзи, не содержащее текстового (словесного) выражения, — крайне маловероятно, что может быть признано судом оскорблением и сформировать наличие состава административного правонарушения», — отметил управляющий партнер Юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев. Это связано с тем, что большинство дел по ст. 5.61 КоАП связано с использованием ненормативной лексики либо иных высказываний в неприличной форме в отношении лица с целью оскорбить его, — добавил юрист.

Чтобы получить штраф за оскорбление в виде эмодзи, нужно для начала доказать, что фраза или эмодзи были «оскорбительными по отношению к лицу, что бывает порой довольно сложно», — рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова. «При доказывании таких фактов первоочередно суд будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, которую проводят специализированные учреждения, а не лишь эмоциональную окраску истца», — добавила Бердникова.

Решение в любом случае суд принимает комплексно, — рассказал Михаил Репринцев.

«По смыслу законодательства отрицательная оценка личности должна быть выражена в неприличной форме, то есть в открыто циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой манере общения между людьми. Либо в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. О какой иной форме здесь идет речь, законодатели не поясняют. Наличие унижения чести и достоинства, его степень (глубину) оценивает сам потерпевший, тогда как непристойность формы высказывания оценивается судом», — сказал он.

Летом в красноярскую прокуратуру обратилась женщина с жалобой на соседку, которая в переписке в дачном чате назвала ее «хабалкой» и поставила эмодзи с изображением головы клоуна. Мировой суд назначил соседке штраф в размере 5 тыс. руб. по административной статье об оскорблении.

Однако районный суд не согласился с этой мерой. Согласно заключению, под оскорблением следует понимать «циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком, а не восприятие ее самим потерпевшим». В итоге штраф женщине отменили.

Кроме ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», «в некоторых случаях может грозить и уголовная ответственность — за оскорбление чувств верующих, оскорбление власти и оскорбление военнослужащих», — напомнила Бердникова.

Также административная статья — не единственный способ «защиты и восстановления прав оскорбленного лица», отметил Семеновский. Пункт 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ «Компенсация морального вреда» гласит, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, — заявил он.

«В целом надо иметь в виду, что множество других различных по своему содержанию эмодзи как таковые еще не нашли широкого отражения в правоприменительной, в том числе судебной практике, вместе с тем переписка в мессенджерах в текстовой форме уже достаточно давно стала средством доказывания и определения обстоятельств дел в суде», — добавил Семеновский.
оскорбление
эмодзи
штраф
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить