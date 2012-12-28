Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
Читать все
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»
Происшествия
25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости
Происшествия
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
45
51 минуту назад

В РФ зарплатное неравенство сократилось до минимального уровня в 7,5 раза

В РФ рекордно сократился разрыв между наименее оплачиваемыми и наиболее оплачиваемыми работниками.

В 2025 году 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тысячу рублей, тогда как у 20% самых высокооплачиваемых специалистов зарплата достигала 233 тысяч рублей. Разрыв составил 7,5 раза — минимальный показатель с 2000 года, — пишут «Известия» со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza на основе данных Росстата.

«Сокращение разрыва связано с тем, что быстрее всего растут доходы у низкооплачиваемых работников. Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Снижение неравенства также связано с ростом МРОТ. С 2025 года он составляет 22,4 тыс. рублей, что почти на 17% выше уровня прошлого года, — отметили во ВНИИ труда.

Наибольший разрыв в доходах наблюдается в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты) — в 11 раз: сотрудники нижнего сегмента получают 23 тыс. рублей, а наиболее дорогие специалисты — 260 тыс. Схожая ситуация в IT и связи — 44 тыс. против 494 тыс.

Минимальная дифференциация характерна для отраслей реального сектора: около пяти раз в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ЖКХ и обрабатывающих производствах.

Разница в зарплатах зависит не только от отрасли, но и от региона. Минимальное неравенство зафиксировано в Туве — 3,6 раза (от 36 тыс. до 131 тыс. рублей). А наибольший разрыв традиционно характерен для Москвы — 8,7 раза: от 51 тыс. до 442 тыс. рублей.
зарплаты
экономика
доходы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить