Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
В России
45
51 минуту назад
В РФ зарплатное неравенство сократилось до минимального уровня в 7,5 раза
В РФ рекордно сократился разрыв между наименее оплачиваемыми и наиболее оплачиваемыми работниками.
«Сокращение разрыва связано с тем, что быстрее всего растут доходы у низкооплачиваемых работников. Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Снижение неравенства также связано с ростом МРОТ. С 2025 года он составляет 22,4 тыс. рублей, что почти на 17% выше уровня прошлого года, — отметили во ВНИИ труда.
Наибольший разрыв в доходах наблюдается в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты) — в 11 раз: сотрудники нижнего сегмента получают 23 тыс. рублей, а наиболее дорогие специалисты — 260 тыс. Схожая ситуация в IT и связи — 44 тыс. против 494 тыс.
Минимальная дифференциация характерна для отраслей реального сектора: около пяти раз в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ЖКХ и обрабатывающих производствах.
Разница в зарплатах зависит не только от отрасли, но и от региона. Минимальное неравенство зафиксировано в Туве — 3,6 раза (от 36 тыс. до 131 тыс. рублей). А наибольший разрыв традиционно характерен для Москвы — 8,7 раза: от 51 тыс. до 442 тыс. рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии