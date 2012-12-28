Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
сегодня, 21:26
Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза
Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», с момента объявления о безвизовом режиме число купленных авиабилетов выросло в 1,9 раза.
По данным сервиса путешествий «Туту», продажи авиабилетов в Китай в период с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли на 34% по сравнению с 2024 годом.
В «Авиасейлс» добавили, что число поисков билетов из России увеличилось на 350% по сравнению со средними значениями последнего месяца.
«Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями», — отметил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин.
Окончательная динамика турпотока, по словам эксперта, будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков.
