Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Читать все
Липчане тратят почти 4 месяца на поиск работы
Экономика
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
«Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
41
сегодня, 21:26

Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза

После объявления о том, что с 15 сентября Китай на 30 дней вводит безвизовый режим для россиян, спрос на авиабилеты в Китай вырос почти в два раза, сообщили «Известиям» в нескольких сервисах по бронированию билетов и путешествий.

Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», с момента объявления о безвизовом режиме число купленных авиабилетов выросло в 1,9 раза.
По данным сервиса путешествий «Туту», продажи авиабилетов в Китай в период с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли на 34% по сравнению с 2024 годом.

В «Авиасейлс» добавили, что число поисков билетов из России увеличилось на 350% по сравнению со средними значениями последнего месяца.

«Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями», — отметил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин.

Окончательная динамика турпотока, по словам эксперта, будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить