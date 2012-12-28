Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Высокая ключевая замедлит рост ВВП на 1,5 п.п. в 2025 году
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что ставка сокращает около 0,7–1,6 п.п. При этом независимый эксперт Андрей Бархота полагает, что если ключевая остается высокой около полугода, то это может привести к замедлению экономики примерно на 0,5 п.п. В случае продолжения жесткой денежно-кредитной политики 12 месяцев снижение может составить до 2 п.п., добавил он.
Санкции также окажут негативное влияние на рост ВВП в этом году. По мнению Владимира Чернова, ограничения, неопределенность и потери в экспорте могут замедлить экономический процесс на 0,8–1,6 п.п.
Однако доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко считает, что ущерб будет менее значительным, поскольку экономика России за последние годы адаптировалась к санкционному давлению.
«При этом драйвер экономики связан с потребительским спросом», — уверен доцент ИОН Президентской академии Андрей Челюскин.
Как отметила Юлия Коваленко, также важны научно-технологические разработки.
