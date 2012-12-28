Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Улицы Гагарина и Плеханова перекроют на ремонт теплосетей до начала отопительного сезона
Работы будут проводиться без отключения горячей воды — все потребители переводятся на резервные схемы.
Сегодня компания сообщила, что масштабная реконструкция магистральных теплосетей большого диаметра требует временных изменений организации дорожного движения на улицах Гагарина и Плеханова.
Для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм с 00:00 часов 17 сентября будет перекрыто движение по одной стороне улицы Гагарина в районе пересечения с улицей Липовская. Автомобильное движение сохранится по одной полосе. Поворот на Липовскую и проезд к школам № 5 и№ 19 останутся открытыми, чтобы избежать затруднений для жителей и родителей школьников (ранее на улице Липовской уже переложено 240 метров трубопровода такого же диаметра, полностью обновлено оборудование и модернизирована тепловая камера на перекрёстке Липовская–Семашко).
Кроме того, для замены 224 метров трубопровода с 00:00 часов 17 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Плеханова в районе пересечения с улицей Пролетарской, где теплотрасса проходит непосредственно под дорогой. В прошлом году на этом участке уже обновили 230 метров магистрали и по итогам двух этапов будет заменено почти полкилометра трубопровода.
Старые трубы, которые эксплуатировались более 30 лет, энергетики поменяют на современные с пенополиуретановой тепловой изоляцией. Новые участки сетей будут оборудованы системой дистанционного оперативного контроля: она позволяет в режиме реального времени оперативно реагировать на возможные отклонения параметров теплоносителя.
Завершить реконструкцию на данных участках и восстановить благоустройство «РИР Энерго» планирует до начала отопительного сезона.
