Общество
250
47 минут назад
4

Улицы Гагарина и Плеханова перекроют на ремонт теплосетей до начала отопительного сезона

Работы будут проводиться без отключения горячей воды — все потребители переводятся на резервные схемы.

Случилось то, о чем ранее писал GOROD48: «РИР Энерго» начинает менять магистральные трубопроводы в центре Липецка.

Сегодня компания сообщила, что масштабная реконструкция магистральных теплосетей большого диаметра требует временных изменений организации дорожного движения на улицах Гагарина и Плеханова.

Для замены 60 метров трубопровода диаметром 500 мм с 00:00 часов 17 сентября будет перекрыто движение по одной стороне улицы Гагарина в районе пересечения с улицей Липовская. Автомобильное движение сохранится по одной полосе. Поворот на Липовскую и проезд к школам № 5 и№ 19 останутся открытыми, чтобы избежать затруднений для жителей и родителей школьников (ранее на улице Липовской уже переложено 240 метров трубопровода такого же диаметра, полностью обновлено оборудование и модернизирована тепловая камера на перекрёстке Липовская–Семашко).

Кроме того, для замены 224 метров трубопровода с 00:00 часов 17 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Плеханова в районе пересечения с улицей Пролетарской, где теплотрасса проходит непосредственно под дорогой. В прошлом году на этом участке уже обновили 230 метров магистрали и по итогам двух этапов будет заменено почти полкилометра трубопровода.

Старые трубы, которые эксплуатировались более 30 лет, энергетики поменяют на современные с пенополиуретановой тепловой изоляцией. Новые участки сетей будут оборудованы системой дистанционного оперативного контроля: она позволяет в режиме реального времени оперативно реагировать на возможные отклонения параметров теплоносителя.

Завершить реконструкцию на данных участках и восстановить благоустройство «РИР Энерго» планирует до начала отопительного сезона.
перекрытие
ремонт сетей
0
0
1
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Неожиданно
27 минут назад
ребята вспомнили, что скоро зима.
Ответить
Эх
33 минуты назад
А матом можно тут писать?
Ответить
А
27 минут назад
толку то....
Ответить
Житель
34 минуты назад
А зачем в прошлом году по данной улице новый асфальт положили? Кто за это будет отвечать? Деньги потрачены были на благоустройство
Ответить
