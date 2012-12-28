Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
24 минуты назад
Италия в июле возобновила покупку газа у России
Италия возобновила в июле покупки СПГ у России после перерыва в четыре месяца.
Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала его закупать — в этот раз на 36,3 миллиона евро.
Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу — до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
