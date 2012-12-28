Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
В Ангарске ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме
В настоящее время действует режим ЧС местного уровня.
В ночь на 15 сентября в многоквартирном доме в 12-м микрорайоне взорвался бытовой газ.
Последующего пожара не возникло. Ударной волной были разрушены оконные и дверные проемы. Здание покинули 79 человек.
Во время разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Двое пострадавших были доставлены в больницу. В связи с произошедшим в Ангарске объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Экспертиза подъезда, где произошел взрыв, займет до десяти дней. Она покажет, подлежат помещения восстановлению или нет.
Специализированная организация уже обследовала два подъезда, проживание в них безопасно. Жильцы вернулись в свои квартиры.
