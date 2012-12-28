Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
На НЛМК в этом году отремонтируют почти 50 душевых комплексов
Отремонтировано уже 11 помещений в 8 цехах комбината. Здесь заменили инженерные сети и коммуникации, установили новую мебель и современную бытовую технику.
— Душевые после ремонта не узнать — все новое. Приятно удивили электрические полотенцесушители и мощные фены. А еще каждый гардеробный шкаф подключили к вентиляции. Забота о сотрудниках проявляется вот в таких мелочах, — отметила бригадир копрового цеха НЛМК Светлана Соболева.
В 2024 году на НЛМК отремонтировали 40 душевых комплексов. Модернизация проходит по программе реновации объектов непроизводственной сферы комбината. Все помещения приводят к единому корпоративному стилю.
— Обновленные помещения соответствуют стандартам компании по отделке, оснащению мебелью и оборудованием, – рассказал начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Антон Ласкин. — Наша цель — обеспечить сотрудников всем необходимым для продуктивной работы в благоприятной рабочей атмосфере.
Комплексная программа по реновации объектов непроизводственной сферы стартовала в 2018 году. Ежегодно на комбинате модернизируют до 500 таких объектов. В этом году, помимо душевых, запланированы ремонты комнат приема пищи, общественных пространств, здравпунктов, столовых, актовых и спортивных залов.
