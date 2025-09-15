Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
46 минут назад
На границе с Китаем могут попросить сдать тест ПЦР
15 сентября первая группа россиян из Приморья пересекла границу с КНР после отмены виз. Они сообщили, что на границе у некоторых пассажиров выборочно спрашивали результаты анализа на COVID-19. Также в пунктах перехода работают сотрудники санитарной службы, которые проводят экспресс-тест. Помимо этого, приморцы заполнили карточку прибытия иностранцев.
Ранее сообщалось, что вступил в силу безвизовый режим въезда россиян в Китай. Уточняется, что спрос среди жителей России на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза.
