51 минуту назад
Депутаты предлагают запретить браки между двоюродными братьями и сестрами
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил запретить браки между двоюродными братьями и сестрами.
Так Милонов прокомментировал аналогичное решение, принятое в Азербайджане.
«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел», — заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
По его словам, браки между родственниками являются опасным явлением, которое может привести к различным заболеваниям и мутациям у детей.
«Это очень опасное явление и всевозможные нехорошие заболевания, нехорошие мутации, которые будут у детей. Что касается Азербайджана — ну, молодцы. Хоть Азербайджан и не супер наш друг, но в этом плане они заботятся о здоровье нации. Поэтому мы тоже не должны отставать», — сказал он.
