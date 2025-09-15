Все новости
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей
Здоровье
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей
Происшествия
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
В России
46
51 минуту назад

Депутаты предлагают запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил запретить браки между двоюродными братьями и сестрами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами, — пишет «Газета.ru».

Так Милонов прокомментировал аналогичное решение, принятое в Азербайджане.

«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел», — заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По его словам, браки между родственниками являются опасным явлением, которое может привести к различным заболеваниям и мутациям у детей.

«Это очень опасное явление и всевозможные нехорошие заболевания, нехорошие мутации, которые будут у детей. Что касается Азербайджана — ну, молодцы. Хоть Азербайджан и не супер наш друг, но в этом плане они заботятся о здоровье нации. Поэтому мы тоже не должны отставать», — сказал он.
