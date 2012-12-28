Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
В РФ зафиксирован парадокс из-за МРОТ и гонки зарплат
В России зафиксирован парадоксальный рост числа граждан, получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), несмотря на гонку зарплат.
В 2019 году доля получающих такую заработную плату сотрудников в России составляла 2,9%. Она снижалась, но в 2025 году вновь выросла до 2,6%. В первую очередь такая динамика была замечена в бюджетном секторе, где показатель увеличился до 4,2%. При этом частный сектор показал снижение доли людей с такими заработками.
Увеличение доли низких зарплат происходит на фоне низкой безработицы и «гонки зарплат» в России. Среднемесячная номинальная зарплата во II квартале 2025 года достигла 100 023 руб. (+14,9% в номинале и + 4,6% в реальном выражении), по данным Росстата. Безработица по итогам того же периода оказалась самой низкой в сравнении с остальными странами «большой двадцатки» (G20). Число российских регионов со средней зарплатой выше ₽100 тыс. почти удвоилось — в июне их стало 19 против 11 год назад.
