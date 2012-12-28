Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Читать все
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей
Здоровье
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей
Происшествия
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Читать все
В России
51
58 минут назад

В РФ зафиксирован парадокс из-за МРОТ и гонки зарплат

В России зафиксирован парадоксальный рост числа граждан, получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), несмотря на гонку зарплат.

В России зафиксирован парадокс, связанный с одновременным ростом количества граждан с зарплатами ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ — 22 440 рублей в 2025 году) и так называемой «гонкой зарплат». Первый показатель вырос впервые с 2019 года, — передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2019 году доля получающих такую заработную плату сотрудников в России составляла 2,9%. Она снижалась, но в 2025 году вновь выросла до 2,6%. В первую очередь такая динамика была замечена в бюджетном секторе, где показатель увеличился до 4,2%. При этом частный сектор показал снижение доли людей с такими заработками.

Увеличение доли низких зарплат происходит на фоне низкой безработицы и «гонки зарплат» в России. Среднемесячная номинальная зарплата во II квартале 2025 года достигла 100 023 руб. (+14,9% в номинале и + 4,6% в реальном выражении), по данным Росстата. Безработица по итогам того же периода оказалась самой низкой в сравнении с остальными странами «большой двадцатки» (G20). Число российских регионов со средней зарплатой выше ₽100 тыс. почти удвоилось — в июне их стало 19 против 11 год назад.


МРОТ
экономика
зарплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить