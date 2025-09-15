Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
В России
50
сегодня, 11:38
В Минпросвещения не согласились с данными СПЧ о чрезмерной нагрузке школьников
Как указали в Минпросвещения, объем максимальной допустимой учебной нагрузки для 5-6 классов составляет 30 часов, для 7-11-х классов — 35 часов.
В докладе СПЧ «Нагрузка на школьников: проблемы и решения» авторы указали, что начиная с 5-го класса учебная нагрузка школьников может составлять 44 часа в неделю. Это превышает максимальную продолжительность рабочей недели, установленную трудовым законодательством для взрослых, — 40 часов. В 10–11-м классах нагрузка учащихся возрастает до 55,6 часа в неделю (в 1,4 раза больше рабочей недели у взрослых). Авторы доклада учитывали время, потраченное на уроки, внеурочную деятельность и выполнение домашнего задания.
Для итоговых подсчетов авторы приравняли академические часы (45 минут) к астрономическим (60 минут), опираясь на исследования производительности труда. Они отметили, что только 60–80% рабочего времени среднего сотрудника – в зависимости от характера работы — тратится на непосредственные трудовые функции, остальное время уходит на непроизводственные задачи. Аналогично у школьников часть времени в школе занимают обед и перемены.
Авторы утверждают, что рост нагрузки на школьников связан в том числе с тем, что часть внеурочной деятельности проводится в форме уроков. Внеурочные курсы «Разговоры о важном» (с 1-го класса) и «Россия — мои горизонты» (с 6-го класса) для большинства российских школьников фактически являются обязательными уроками. К этой нагрузке в старших классах добавляется интенсивная подготовка к ЕГЭ и углубленные факультативы, которые преподносятся как добровольная внеурочная деятельность, — отмечается в докладе.
Объективная недельная нагрузка по внеурочным занятиям составляет примерно 4 часа для учеников 1–5-го классов и около 5 часов для учеников 6–11-го классов, — следует из доклада. Если реализовать внеурочную деятельность в полном объеме, допустимом санитарными нормами, уже к 5-му классу общая школьная нагрузка превышает норму рабочей недели для взрослого человека, — говорится там же.
Представитель пресс-службы Минпросвещения указал, что объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся в неделю в 5–6-м классах не может превышать 30 часов, а в 7–11-м классах — 35 часов. Он также отметил, что школы самостоятельно разрабатывают и утверждают план внеурочной деятельности.
1
0
0
0
0
Комментарии