Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
5591 житель Липецкой области пострадал от укусов клещей
Здоровье
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей
Происшествия
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
В России
50
сегодня, 11:38

В Минпросвещения не согласились с данными СПЧ о чрезмерной нагрузке школьников

Как указали в Минпросвещения, объем максимальной допустимой учебной нагрузки для 5-6 классов составляет 30 часов, для 7-11-х классов — 35 часов.

Министерство просвещения считает некорректными подсчеты Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по учебной нагрузке школьников, — рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. В Минпросвещения напомнили, что внеурочные занятия должны отличаться от обычных уроков. Это могут быть походы в музеи, участие в спортивных секциях или театральных постановках. Поэтому приравнивать такую деятельность к рабочему дню взрослых некорректно.

В докладе СПЧ «Нагрузка на школьников: проблемы и решения» авторы указали, что начиная с 5-го класса учебная нагрузка школьников может составлять 44 часа в неделю. Это превышает максимальную продолжительность рабочей недели, установленную трудовым законодательством для взрослых, — 40 часов. В 10–11-м классах нагрузка учащихся возрастает до 55,6 часа в неделю (в 1,4 раза больше рабочей недели у взрослых). Авторы доклада учитывали время, потраченное на уроки, внеурочную деятельность и выполнение домашнего задания.

Для итоговых подсчетов авторы приравняли академические часы (45 минут) к астрономическим (60 минут), опираясь на исследования производительности труда. Они отметили, что только 60–80% рабочего времени среднего сотрудника – в зависимости от характера работы — тратится на непосредственные трудовые функции, остальное время уходит на непроизводственные задачи. Аналогично у школьников часть времени в школе занимают обед и перемены.

Авторы утверждают, что рост нагрузки на школьников связан в том числе с тем, что часть внеурочной деятельности проводится в форме уроков. Внеурочные курсы «Разговоры о важном» (с 1-го класса) и «Россия — мои горизонты» (с 6-го класса) для большинства российских школьников фактически являются обязательными уроками. К этой нагрузке в старших классах добавляется интенсивная подготовка к ЕГЭ и углубленные факультативы, которые преподносятся как добровольная внеурочная деятельность, — отмечается в докладе.

Объективная недельная нагрузка по внеурочным занятиям составляет примерно 4 часа для учеников 1–5-го классов и около 5 часов для учеников 6–11-го классов, — следует из доклада. Если реализовать внеурочную деятельность в полном объеме, допустимом санитарными нормами, уже к 5-му классу общая школьная нагрузка превышает норму рабочей недели для взрослого человека, — говорится там же.

Представитель пресс-службы Минпросвещения указал, что объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся в неделю в 5–6-м классах не может превышать 30 часов, а в 7–11-м классах — 35 часов. Он также отметил, что школы самостоятельно разрабатывают и утверждают план внеурочной деятельности.




школьники
нагрузка
дети
Комментарии

