Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
49 минут назад
В РФ зафиксирована самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира
Самая низкая безработица в «Большой двадцатке» по итогам II квартала была зафиксирована в России.
В июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%. На противоположном конце шкалы находится Южная Африка, остающаяся единственной страной G20 с двузначной безработицей, которая к тому же продолжает расти и достигла 33,2%. Наибольший прирост числа безработных, помимо ЮАР, продемонстрировали Мексика (до 2,7%) и Турция (до 8,4%). В то же время заметное улучшение ситуации зафиксировано в Индии и Бразилии.
Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира, — говорится в публикации агентства.
