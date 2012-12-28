Все новости
В мире
40
49 минут назад

В РФ зафиксирована самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира

Самая низкая безработица в «Большой двадцатке» по итогам II квартала была зафиксирована в России.

Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала, — передает РИА Новости со ссылкой на данные анализа статистики национальных служб. При этом антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

В июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%. На противоположном конце шкалы находится Южная Африка, остающаяся единственной страной G20 с двузначной безработицей, которая к тому же продолжает расти и достигла 33,2%. Наибольший прирост числа безработных, помимо ЮАР, продемонстрировали Мексика (до 2,7%) и Турция (до 8,4%). В то же время заметное улучшение ситуации зафиксировано в Индии и Бразилии.

Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира, — говорится в публикации агентства.
безработица
экономика
