Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление
Общество
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Дети на рынке играли в…
Происшествия
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Читать все
В мире
4
13 минут назад

На Земле началась мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря уровня, близкого к G3, происходит на Земле.

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи», — говорится в публикации.

Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня, — передает РИА Новости.

По расчетам специалистов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех-шести суток, как и ожидалось ранее. В то же время нельзя считать, что все это время будут наблюдаться магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации.

«В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов», — добавили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
магнитная буря
вспышка на Солнце
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить