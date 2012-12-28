Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
На Земле началась мощная магнитная буря
Сильная магнитная буря уровня, близкого к G3, происходит на Земле.
«На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи», — говорится в публикации.
Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня, — передает РИА Новости.
По расчетам специалистов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех-шести суток, как и ожидалось ранее. В то же время нельзя считать, что все это время будут наблюдаться магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации.
«В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов», — добавили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
