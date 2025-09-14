Все новости
В России
50
вчера, 23:41

В Крыму произошел крупный пожар у курорта Коктебель

Пожарные тушат сухую растительность, загоревшуюся между поселками Коктебель и Орджоникидзе. Об этом сообщает Российская Газета со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Крым.

Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 19:32. На место немедленно выехали команды спасателей МЧС и Старокрымского лесоохотничьего хозяйства.

Пожарные увеличили группировку сил, борющихся с огнем. Сейчас на месте работают 135 человек и 32 единицы техники. Вылет пожарной авиации в ночное время невозможен. Первоначально пожар охватил шесть гектаров, но затем его площадь возросла более чем в три раза.
