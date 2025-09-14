В России
В Крыму произошел крупный пожар у курорта Коктебель
Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 19:32. На место немедленно выехали команды спасателей МЧС и Старокрымского лесоохотничьего хозяйства.
Пожарные увеличили группировку сил, борющихся с огнем. Сейчас на месте работают 135 человек и 32 единицы техники. Вылет пожарной авиации в ночное время невозможен. Первоначально пожар охватил шесть гектаров, но затем его площадь возросла более чем в три раза.
