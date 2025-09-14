В России
15 минут назад
Глава Минздрава Мурашко спас пассажира на рейсе в Ханой
Российская Газета со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Мужчина почувствовал недомогание на третьем часу путешествия. У него случился гипертонический криз. Экипаж авиалайнера обратился к пассажирам с вопросом о присутствии на борту медицинских работников. Выяснилось, что этим же рейсом в командировку на встречу с руководством Вьетнама летел глава Минздрава России Михаил Мурашко.
В течение часа он стабилизировал состояние 50-летнего мужчины. После лечебных мероприятий и приема лекарственных препаратов россиянин благополучно добрался до Ханоя.
