Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Происшествия
Два «китайца» столкнулись на чаплыгинской трассе: двое детей и взрослый в больнице
Происшествия
Дело о покушении на убийство в липецкой кальянной дошло до суда
Происшествия
В первый день выборов проголосовал каждый пятый избиратель области
Политика
Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы
Общество
На 105-м году жизни умер почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов
Общество
В Липецкой области станет чуть теплее
Погода в Липецке
Явка 32,5%: данные избиркома на вечер субботы
Политика
Читать все
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Происшествия
В первый день выборов проголосовал каждый пятый избиратель области
Политика
Дело о покушении на убийство в липецкой кальянной дошло до суда
Происшествия
Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы
Общество
Явка 32,5%: данные избиркома на вечер субботы
Политика
На 105-м году жизни умер почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов
Общество
Два «китайца» столкнулись на чаплыгинской трассе: двое детей и взрослый в больнице
Происшествия
В Липецкой области станет чуть теплее
Погода в Липецке
Читать все
В России
42
54 минуты назад

Группа альпинистов застряла на Эльбрусе после аварии на канатной дороге

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Согласно указанной информации, люди остались без теплой одежды, документов и снаряжения — вещи лежат в кабинках на канатной дороге, которую опечатали. Все 25 человек совершали восхождение на Эльбрус впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться.

После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи. Среди них — туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Белоруссии. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.

Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков. Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, однако их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, пока неизвестно.

12 сентября канатная дорога на Эльбрусе оборвалась. Предварительной причиной происшествия назвали сход троса с одной из опор. Позднее появились кадры эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить