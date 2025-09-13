«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
В России
42
54 минуты назад
Группа альпинистов застряла на Эльбрусе после аварии на канатной дороге
Согласно указанной информации, люди остались без теплой одежды, документов и снаряжения — вещи лежат в кабинках на канатной дороге, которую опечатали. Все 25 человек совершали восхождение на Эльбрус впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться.
После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи. Среди них — туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Белоруссии. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.
Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков. Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, однако их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, пока неизвестно.
12 сентября канатная дорога на Эльбрусе оборвалась. Предварительной причиной происшествия назвали сход троса с одной из опор. Позднее появились кадры эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги.
0
0
0
0
0
Комментарии