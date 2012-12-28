Все новости
В России
49
56 минут назад

В Орловской области двое погибли при взрыве на железнодорожных путях

Два человека погибли, один получил ранения в результате подрыва взрывного устройства при проверке железнодорожных путей в Орловской области.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.

По его словам, взрывные устройства нашли во время проверки ж/д путей. "К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", - написал он. Жертвами происшествия стали двое сотрудников Росгвардии.

Пять бригад федерального центра медицины катастроф выехали в Орловскую область из Курска для возможной помощи пассажирам поездов, которые задерживаются из-за детонации взрывного устройства на ж/д путях. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Из-за проведения оперативных мероприятий задерживаются 10 поездов. Из-за проведения оперативных мероприятий задерживаются поезда, организован альтернативный маршрут.
0
0
0
0
0

