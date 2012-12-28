Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
В России
В правительстве готовы поддержать развитие пивоваренной отрасли
«Успешное развитие отечественной пивоваренной отрасли зависит от ключевых компонентов — хмеля и солода. В последние годы их производство растет. Однако если потребности пивоваров в солоде полностью обеспечены, то по хмелю пока закрыто порядка 7% от необходимого объема», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Там подчеркнули, что сейчас министерство ведет активную работу по развитию отечественного хмелеводства в целях снижения зависимости от импорта.
«Этому в том числе способствуют меры господдержки. Ключевая из них — субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями хмеля. Кроме того, хмелеводам доступно льготное кредитование и льготный лизинг, а также поддержка на проведение мелиоративных мероприятий», — пояснили в министерстве.
Также там напомнили, что за последние годы производство хмеля в России демонстрирует положительную динамику. По итогам 2024-го объем составил 328,8 т, в 2025-м валовой сбор может превысить 400 т.
На развитие отечественного производства пива намерены обратить внимание и в Минпромторге. Напиток может стать следующим после вина, чья доля будет увеличена на полке. Об этом в интервью «Известиям» на ВЭФ-2025 рассказывал замглавы Минпромторга Роман Чекушов.
