Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
В России
35
36 минут назад
Экономисты предупредили о выводе с вкладов 10 трлн при резком снижении ключевой
«При резком снижении ставки и высвобождении «денежного навеса» в 10 трлн рост цен способен ускориться до 16,5%», — предупреждает он.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция составляла 8,2%. Средняя ставка по вкладам на 3–12 месяцев уже снизилась до 14,6% против 21% в начале года.
«Пока массового ухода вкладчиков не фиксируется. Но переход от сберегательной модели к потребительской может занять около полугода — к тому времени инфляция снова развернется вверх, и ЦБ, вероятно, придется резко повышать ставку», — отмечает управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич.
По словам главного аналитика банка «Санкт-Петербург» Виктора Григорьева, замедление инфляции до 5% к концу 2025-го возможно, но более реалистично значение чуть выше 6%.
Аналитики, опрошенные «Известиями», ожидают на заседании 12 сентября снижения ключевой ставки до 16–17% и допускают ее сокращение до 15% к концу года.
0
0
0
0
0
Комментарии