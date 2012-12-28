Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
В России снизился грузооборот морских портов
Объём грузооборота морских портов Российской Федерации за первые восемь месяцев 2025 года зафиксирован на уровне 576,3 миллиона тонн, что на 3,5% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.
«Грузооборот морских портов России за восемь месяцев 2025 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 576,3 млн тонн», — говорится в сообщении.
По данным АСОП, объем перевалки сухогрузов составил 283 млн т (-4,8%), а объем перевалки наливных грузов — 293,3 млн т (-2,2%).
При этом экспортных грузов за первые восемь месяцев 2025 года было перегружено 452,4 млн т (-3,9%), импортных грузов — 27,6 млн т (-0,6%), транзитных — 49,4 млн т (+9,5%), каботажных — 46,9 млн т (-12,5%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 9,1%, до 57 млн т, Балтийского — на 1,4%, до 181,1 млн т, Азово-Черноморского — на 9,5%, до 169,4 млн т, Каспийского — на 22,6%, до 4,9 млн т. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 164 млн т (+4,2%).
