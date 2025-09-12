Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
В России
16
24 минуты назад
В РФ начали действовать новые рекомендации Минздрава для лечения холестерина
С начала 2025 года в России вступили в силу новые клинические рекомендации Минздрава по ведению пациентов с нарушением липидного обмена, проще говоря — повышенным уровнем холестерина.
Кардиолог, к.м.н., заместитель главврача городской больницы №26 в Санкт-Петербурге Елена Курникова заявила, что повышение холестерина называется нарушением липидного обмена. Для пациентов с показателями выше нормы отныне будет использоваться новая шкала определения риска развития сердечно-сосудистых катастроф в ближайшие десять лет. Система позволяет спрогнозировать как фатальные, так и не фатальные последствия. В частности, инфаркт миокарда или инсульт, которые не вызовут смертельный исход. Отдельная шкала разработана для пациентов 40-69 лет и старше в группах очень высокого риска.
«Порог, с которого уровень систолического АД (верхнего показателя давления) признается «рискованным», снижен до 130, а вместо уровня общего холестерина оценивается показатель, исключающий уровень «хорошего» холестерина — липопротеидов высокой плотности», — говорится в публикации.
В новых клинических рекомендациях уровень «плохого» холестерина, или липопротеинов низкой плотности (ЛНПН) снижен для пациентов, которые входят в категорию экстремального риска. Показатель уменьшен до 1,0 ммоль/л.
Кроме того, пациентам, которым прописаны препараты для снижения ЛПНП, будут чаще проводить липидограмму – в начале приема медикаментов и при изменении дозировки. Наконец, обновлены рекомендации по питанию и образу жизни и назначению инновационных генно-инженерных медикаментов с учетом индивидуальных особенностей пациентов.
