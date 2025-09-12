В РФ начали действовать новые рекомендации Минздрава для лечения холестерина

С начала 2025 года в России вступили в силу новые клинические рекомендации Минздрава по ведению пациентов с нарушением липидного обмена, проще говоря — повышенным уровнем холестерина.