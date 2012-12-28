Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
НЛМК Live
НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике
В новую профориентационную программу «ФизТех НЛМК» комбинат приглашает десятиклассников. Школьникам помогут подготовиться к ЕГЭ по физике для поступления в Липецкий государственный технический университет.
- Программа «ФизТех НЛМК» создана для десятиклассников, которые хотят получить металлургическую профессию, но побаиваются сдавать ЕГЭ по физике. По сути, школьники на два года получают лучших профильных репетиторов абсолютно бесплатно. Мы поможем подтянуть знания по предмету и дать старт карьере в крупной металлургической компании, - прокомментировала начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова.
Занятия «ФизТеха НЛМК» будут проходить раз в неделю в течение учебного года. Обучение доступно в двух форматах – очном на базе ЛГТУ и онлайн. Возможность удаленных занятий поможет подключиться к проекту школьникам из самых отдаленных точек региона.
Занятия в «ФизТехе НЛМК» стартуют 17 ноября. Заявки на участие в профориентационной программе принимаются до 3 ноября по ссылке. Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.
Реклама. ПАО "НЛМК