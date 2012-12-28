Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Политика
Читать все
Леса области закрыты до 30 сентября: въезд и пребывание в них запрещены
Общество
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей
Происшествия
Выборы проходят и в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Общество
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Здоровье
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике
НЛМК Live
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
Читать все
НЛМК Live
40
34 минуты назад

НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике

В новую профориентационную программу «ФизТех НЛМК» комбинат приглашает десятиклассников. Школьникам помогут подготовиться к ЕГЭ по физике для поступления в Липецкий государственный технический университет. 

Два года школьники будут готовиться к экзамену по физике под руководством ведущих преподавателей ЛГТУ - научатся решать сложные задачи из ЕГЭ, познакомятся с комбинатом и узнают о перспективах карьерного роста на предприятии. Участники программы смогут получить дополнительную стипендию от НЛМК при поступлении в ЛГТУ, а выпускников вуза ждет гарантированное трудоустройство.

- Программа «ФизТех НЛМК» создана для десятиклассников, которые хотят получить металлургическую профессию, но побаиваются сдавать ЕГЭ по физике. По сути, школьники на два года получают лучших профильных репетиторов абсолютно бесплатно. Мы поможем подтянуть знания по предмету и дать старт карьере в крупной металлургической компании, - прокомментировала начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова. 

Занятия «ФизТеха НЛМК» будут проходить раз в неделю в течение учебного года. Обучение доступно в двух форматах – очном на базе ЛГТУ и онлайн. Возможность удаленных занятий поможет подключиться к проекту школьникам из самых отдаленных точек региона. 

Занятия в «ФизТехе НЛМК» стартуют 17 ноября. Заявки на участие в профориентационной программе принимаются до 3 ноября по ссылке. Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.

Реклама. ПАО "НЛМК

Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить