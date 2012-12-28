Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
В России
Пять человек пострадали при пожаре в тамбовской психиатрической больнице
Пожар вспыхнул в одной из палат. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
«До прибытия пожарных персоналом эвакуированы 49 человек. В результате возгорания пострадали 5 человек», — пишет издание.
Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Тамбова. Их состояние оценивается как стабильное.
Тамбовские правоохранители проводят процессуальную проверку обстоятельств пожара.
