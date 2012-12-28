Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
В России
52
сегодня, 15:13
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых
После снижения ключевой ставки до 17% годовых вклады в банках станут менее доходными.
Уточняется, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания, — отмечается в сообщении ЦБ РФ.
После снижения ключевой ставки до 17% годовых вклады в банках станут менее доходными. Раньше многие россияне получали по депозитам 20% годовых, а теперь ставки заметно упали, — рассказали эксперты.
«С помощью облигаций можно зафиксировать довольно хороший доход на более длительный срок (те же 12 — 13% годовых, но не на год, а на 3 — 5 лет). С помощью акций можно рассчитывать на более высокую доходность в ближайшем будущем за счет роста котировок. Снижение ключевой ставки — позитив для бизнеса. А это с большой вероятностью может привести к росту стоимости акций», — считают специалисты.
По их словам, с кредитами пока спешить не стоит. Ставки все еще высокие, но со временем появятся выгодные предложения для рефинансирования, — пишет «КП».
Комментарии