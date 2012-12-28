Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Mercedes повторно подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ
Немецкий автопроизводитель Mercedes повторно подал заявку на регистрацию товарного знака в России.
Компания подала заявки 10 сентября. Товарный знак регистрируется по двум классам (№12 и №37). В них указано, что Mercedes-Benz Group AG планирует продажу и производство автомобилей, запчастей, детских колясок и других товаров. Также предполагается ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
В дилерской группе "Автодом" уточнили, что регистрация бренда в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, но это нельзя назвать шагом к возвращению. Таких разговоров пока не ведется.
Mercedes-Benz Group в апреле 2023 года продал активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". Сделка также включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет.
