Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Читать все
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Леса области закрыты до 30 сентября: въезд и пребывание в них запрещены
Общество
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Воду с пешеходного перехода на улице Парковой отведут в газон
Общество
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей
Происшествия
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Здоровье
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
Читать все
В мире
31
23 минуты назад

Германия выступает за ужесточение визового режима для россиян

Правительство ФРГ намерено добиться более строгих ограничений в отношении РФ.

В рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза правительство ФРГ планирует добиться ужесточения визового режима для жителей РФ, желающих посетить страны Шенгенской зоны, — передает Bfm.ru со ссылкой на новостное агентство DPA.

В подготовленном немецкой стороной документе содержится настоятельный призыв к полному воплощению в жизнь рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году.

Указанные рекомендации предусматривают значительное сокращение числа виз, выдаваемых российским гражданам с целью туризма в страны Евросоюза.

В 2024 году гражданам РФ предоставили более 540 тысяч краткосрочных виз для посещения стран Евросоюза и других государств, входящих в Шенгенскую зону. Это примерно на 20% превышает показатели 2023 года, но заметно уступает цифрам 2019 года.
виза
Германия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить