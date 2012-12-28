Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
В мире
31
23 минуты назад
Германия выступает за ужесточение визового режима для россиян
Правительство ФРГ намерено добиться более строгих ограничений в отношении РФ.
В подготовленном немецкой стороной документе содержится настоятельный призыв к полному воплощению в жизнь рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году.
Указанные рекомендации предусматривают значительное сокращение числа виз, выдаваемых российским гражданам с целью туризма в страны Евросоюза.
В 2024 году гражданам РФ предоставили более 540 тысяч краткосрочных виз для посещения стран Евросоюза и других государств, входящих в Шенгенскую зону. Это примерно на 20% превышает показатели 2023 года, но заметно уступает цифрам 2019 года.
0
0
0
0
0
Комментарии