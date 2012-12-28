Все новости
В мире
19
33 минуты назад

Япония разрешила посещение РФ по «вынужденным обстоятельствам»

Министерство иностранных дел Японии изменило формулировку выпущенного в 2022 году предупреждения об опасности поездок в Россию.

Правительство Японии, ранее рекомендовавшее своим гражданам не посещать Россию независимо от цели поездки, теперь допустило посещение РФ по «вынужденным обстоятельствам», среди которых учеба, бизнес, научные исследования или художественная деятельность, — заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«В отличие от неопределенной ситуации, которая была на момент введения рекомендаций [воздерживаться от поездок в Россию], ситуация в РФ, за исключением некоторых районов, в целом стабильная», — отметил Хаяси. В этой связи было решено не препятствовать поездкам в Россию по «вынужденным обстоятельствам» при условии соблюдения мер безопасности и поддержания связи с японским посольством или консульствами.

В качестве причин поездок по таким «вынужденным обстоятельствам» генсек кабмина назвал гуманитарные цели, такие как поминальные службы, бизнес, учеба за рубежом, научные исследования, образование и художественная деятельность, — передает ТАСС.

В Японии действует четырехуровневая система предупреждения о возможной опасности поездок в другие страны. В отношении основной территории России действует третий уровень. Это предполагало требование воздержаться от поездок независимо от цели, а в отношении Крыма, новых российских регионов и граничащих с ними, а также с Украиной районов — четвертый уровень опасности, призывающий японских граждан в случае нахождения там эвакуироваться. Четвертый уровень действует также в отношении Украины и граничащих с ней районов Белоруссии.

Третий уровень предупреждения по-прежнему остается в силе в целом, но поездки по «вынужденным обстоятельствам» теперь допускаются.
Япония
Россия
политика
