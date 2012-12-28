Все новости
В России
45
сегодня, 12:26

В РФ определили максимальное время на выполнение домашнего задания

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам суммарно не более 3,5 часа. При этом, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, также существуют нормы для каждого класса.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал на полях Восточного экономического форума, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, — передает РИА Новости.

Кроме максимального единого времени на выполнение домашнего задания, также существуют нормы для каждого класса.

По его словам, продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — не более 1 часа, во 2-м и 3-м классах — не более 1,5 часа, в 4-м и 5-м классах — не более 2 часов, в 6-м и 8-м классах — не более 2,5 часа, в 9-м и 11-м классах — не более 3,5 часа.

Кравцов добавил, что такие нормы были согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребёнка.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
домашнее задание
уроки
школа
дети
