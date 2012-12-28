Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
В РФ определили максимальное время на выполнение домашнего задания
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам суммарно не более 3,5 часа. При этом, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, также существуют нормы для каждого класса.
По его словам, продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — не более 1 часа, во 2-м и 3-м классах — не более 1,5 часа, в 4-м и 5-м классах — не более 2 часов, в 6-м и 8-м классах — не более 2,5 часа, в 9-м и 11-м классах — не более 3,5 часа.
Кравцов добавил, что такие нормы были согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребёнка.
