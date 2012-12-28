В РФ определили максимальное время на выполнение домашнего задания

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам суммарно не более 3,5 часа. При этом, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, также существуют нормы для каждого класса.