Стартовали стратегические учения вооружённых сил РФ и Белоруссии «Запад-2025»
12 сентября начались совместные стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2025».
Военные отработают совместные действия по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства. По словам организаторов, учения направлены на совершенствование навыков взаимодействия при решении задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности. Практические занятия пройдут на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей, — передает ТАСС.
«К выполнению задач по предназначению в ближней морской зоне приступили корабельные тральные группы и корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в Баренцевом море — корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров Северного флота, а также подводные лодки различных классов и типов. В дальней морской зоне — в северных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота», — говорится в сообщении.
Как подчеркивают военачальники, учение на территории РБ проводится на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах, и несет оборонительный характер.
