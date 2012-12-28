Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
В России
42
39 минут назад
За ночь над регионами РФ был уничтожен 221 беспилотник
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России.
Уточняется, что наибольшее количество дронов — 85 — сбили над Брянской областью, 42 БПЛА перехватили над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской областью. 18 беспилотников уничтожили над Калужской областью, 14 — над Новгородской областью. По девять дронов сбили над территориями Орловской области и Московского региона.
Семь БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, по 3 беспилотника — над Ростовской и Тверской областями, ещё по одному дрону — над Псковской, Тульской и Курской областями.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в этот же день сообщил о возгорании, которое было зафиксировано на одном из судов в результате атаки БПЛА, в порту Приморска. По сего словам, открытое горение на судне было ликвидировано, угроза затопления и разлива нефтепродуктов отсутствовала, — пишут «Известия».
Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал.
0
0
0
0
0
Комментарии