Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
«На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому»
Общество
Читать все
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Долг по алиментам липчанину придётся отрабатывать 10 месяцев
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
Воду с пешеходного перехода на улице Парковой отведут в газон
Общество
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Общество
Читать все
В России
42
39 минут назад

За ночь над регионами РФ был уничтожен 221 беспилотник

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Уточняется, что наибольшее количество дронов — 85 — сбили над Брянской областью, 42 БПЛА перехватили над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской областью. 18 беспилотников уничтожили над Калужской областью, 14 — над Новгородской областью. По девять дронов сбили над территориями Орловской области и Московского региона.

Семь БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, по 3 беспилотника — над Ростовской и Тверской областями, ещё по одному дрону — над Псковской, Тульской и Курской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в этот же день сообщил о возгорании, которое было зафиксировано на одном из судов в результате атаки БПЛА, в порту Приморска. По сего словам, открытое горение на судне было ликвидировано, угроза затопления и разлива нефтепродуктов отсутствовала, — пишут «Известия».

Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить