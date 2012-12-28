Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
В России
42
39 минут назад
Российским военным повысят оклады с 1 октября на 7,6%
С 1 октября денежное довольствие военных армии России и представителей ряда госорганов будет увеличено на 7,6%.
Ранее постановлением правительства от 9 апреля 2025 года оклады предполагалось повысить на 4,5%, — передает ТАСС.
«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», — говорится в документе.
Постановление затрагивает «оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ».
Также документ распространяется на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Во втором пункте постановления также отмечается, что при повышении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. Для выплаты денежных довольствий будут предназначены бюджетные ассигнования федерального бюджета.
0
0
0
1
0
Комментарии