Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Долг по алиментам липчанину придётся отрабатывать 10 месяцев
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
К областной детской больнице через вечное болото проложили асфальтированную дорожку
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +21
Погода в Липецке
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Общество
В России
31
30 минут назад

Сети 5G в РФ хотят строить на частотах 3G

Госкомиссия по радиочастотам, заседание которой намечено на середину октября, может разрешить тестирование 5G на частотах, которые сейчас используются «устаревшим» сотовым стандартом 3G. Это следует из материалов комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

Планируется, что по заявке «Вымпелкома» ГКРЧ выделит полосы в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц для проведения научных, исследовательских, опытно-экспериментальных и конструкторских работ в опытной зоне, которую предстоит развернуть в московском метро.

В Минцифры подтвердили получение заявки от телекоммуникационной компании.

Опрошенные «Известиями» специалисты по использованию радиоспектра считают, что частоты, на которых планируется тестировать 5G, пригодятся не только в метро, но и для покрытия городов.

Так, гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что 5G в указанных диапазонах можно покрывать и города-миллионники, и пригороды, и небольшие локации, такие как университетские кампусы, территории бизнес-центров и предприятий. Он напомнил, что 2100 МГц уже давно используется для 5G в США.

«Частот для сетей пятого поколения — и тех, что государство планирует выделить операторам, и тех, что связистам недоступны, всё равно крайне мало. Любые дополнительные спектры крайне важны», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт полагает, что диапазон 3G, используемый для 5G, может покрывать места, где мало абонентов, например, небольшие населенные пункты или дороги, а в городах, в агрегации с другими частотами, позволят обеспечить более быстрый и надежный доступ в интернет.

По его словам, появление 5G в РФ откладывается уже несколько лет — основная причина в отсутствии частот для его работы. К тому же сдерживающим фактором развития 5G служит отсутствие отечественного сетевого оборудования. В перспективе это может привести к трудностям с развитием инфраструктуры, поскольку технологии пятого поколения требуют большего количества антенно-мачтовых сооружений и энерговводов, чем сети LTE, добавил он.

0
0
0
0
0

