Сети 5G в РФ хотят строить на частотах 3G
Планируется, что по заявке «Вымпелкома» ГКРЧ выделит полосы в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц для проведения научных, исследовательских, опытно-экспериментальных и конструкторских работ в опытной зоне, которую предстоит развернуть в московском метро.
В Минцифры подтвердили получение заявки от телекоммуникационной компании.
Опрошенные «Известиями» специалисты по использованию радиоспектра считают, что частоты, на которых планируется тестировать 5G, пригодятся не только в метро, но и для покрытия городов.
Так, гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что 5G в указанных диапазонах можно покрывать и города-миллионники, и пригороды, и небольшие локации, такие как университетские кампусы, территории бизнес-центров и предприятий. Он напомнил, что 2100 МГц уже давно используется для 5G в США.
«Частот для сетей пятого поколения — и тех, что государство планирует выделить операторам, и тех, что связистам недоступны, всё равно крайне мало. Любые дополнительные спектры крайне важны», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Эксперт полагает, что диапазон 3G, используемый для 5G, может покрывать места, где мало абонентов, например, небольшие населенные пункты или дороги, а в городах, в агрегации с другими частотами, позволят обеспечить более быстрый и надежный доступ в интернет.
По его словам, появление 5G в РФ откладывается уже несколько лет — основная причина в отсутствии частот для его работы. К тому же сдерживающим фактором развития 5G служит отсутствие отечественного сетевого оборудования. В перспективе это может привести к трудностям с развитием инфраструктуры, поскольку технологии пятого поколения требуют большего количества антенно-мачтовых сооружений и энерговводов, чем сети LTE, добавил он.
