Матвиенко предложила создать в РФ сеть мужских консультаций
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин.
«Контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин. Нужны, если хотите, мужские консультации», — заявила она на пленарном заседании «Демография 2.0. Перезагрузка» VI Форума социальных инноваций регионов.
Матвиенко отметила, что мужчины вряд ли станут обращаться для проверки репродуктивного здоровья в учреждения с вывеской «Женская консультация».
Председатель Совета Федерации уточнила, что мужские консультации уже работают в Москве и ряде других регионов России. Она также добавила, что своевременное оказание медицинской помощи как мужчинам, так и женщинам способствует сохранению семей.
С 1 сентября в России начали проводить профилактические медосмотры репродуктивного здоровья детей в шесть лет, а затем ежегодно с 13 лет. В рамках осмотров у детей из групп риска измеряют уровень холестерина в крови с помощью тест-полосок и определяют индекс массы тела, а 15-летние подростки проходят дополнительный скрининг на выявление риска нарушений психического развития.
28 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важнейшими национальными целями сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержку семей. Он напомнил, что для достижения этих целей правительство разрабатывает национальные проекты с конкретными шагами по решению ключевых задач.
