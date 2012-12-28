Все новости
В мире
35
54 минуты назад

Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%.

Европейский центробанк (ЕЦБ) во второй раз подряд сохранил базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,15% годовых. Депозитная ставка также осталась на текущем уровне 2%, — передает «Интерфакс».

По прогнозу ЕЦБ, средняя общая инфляция в странах еврозоны составит 2,1% в 2025 году, 1,7% в 2026 году и 1,9% в 2027 году.

«Инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания составит в среднем 2,4% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 1,8% в 2027 году. Прогнозируется рост экономики на 1,2% в 2025 году, что выше июньских 0,9%. Прогноз роста на 2026 год теперь немного ниже и составляет 1%, в то время как прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 1,3%», — говорится в релизе по ставкам.

В ЕЦБ также подтвердили, что намерены обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, державшаяся первые два летних месяца ровно на уровне цели регулятора 2%, в августе немного ускорилась — до 2,1%. Учитывая разный характер и состояние экономик стран еврозоны, уровень роста цен может заметно отличаться от страны к стране, речь идет о среднем показателе.

ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена.

Решения по изменению или сохранению процентных ставок будут, в частности, основываться на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисков. ЕЦБ готов корректировать все имеющиеся у него инструменты для того, чтобы инфляция стабилизировалась у целевого уровня.
