Латвия закрыла воздушное пространство над границей с РФ и Белоруссией

Власти Латвии приняли решение полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Запрет на полеты вступит в силу 11 сентября в 18:00 по местному времени и продлится как минимум неделю.