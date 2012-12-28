Мошенники написали ельчанке от имени родственницы и предложили помочь в оформлении материальной помощи инвалидам
сегодня, 15:12
Латвия закрыла воздушное пространство над границей с РФ и Белоруссией
Власти Латвии приняли решение полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Запрет на полеты вступит в силу 11 сентября в 18:00 по местному времени и продлится как минимум неделю.
По его словам, полеты над границей будут запрещены по меньшей мере в течение недели, начиная с 18:00 11 сентября по местному времени (совпадает с мск).
Ограничения на полеты введены после того, как накануне беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Решение принято после оценки латвийского военного командования. Спрудс отметил, что в настоящее время прямой угрозы Латвии нет, но превентивные меры необходимы.
Меры будут действовать как минимум до 18 сентября с возможностью продления, на высоте до 6 км.
«Все, что выше, не затрагивается. Если кто-то поднимется выше, полеты разрешаются. Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах», — объяснил министр (цитата по Delfi).
По словам Спрудса, такой шаг также позволит расширить возможности для проверки систем наблюдения за воздушным пространством, моделирования действий беспилотников и противодействия им, а также развертывания и обучения дополнительных мобильных боевых подразделений, — сообщает РБК.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в ночь на 10 сентября над страной уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены в ходе обмена ударами России и Украины, но сбились с курса после воздействия РЭБ. «Заблудившиеся» дроны были поражены силами противовоздушной обороны.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.
В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. В МИД РФ подчеркнули, что заявления Варшавы распространялись с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса.
