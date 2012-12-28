Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
В Госдуме заявили об успехе работы закона о контроле приема в школы детей мигрантов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка направлено на гармонизацию учебного процесса в классе.
«Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно», — написал он в МАХ.
По его словам, проводимый в регионах анализ также выявил уменьшение количества поступления детей иностранных граждан в школы, — пишут «Известия».
Накануне сообщалось, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть туда зачислены. Так, из этого числа лишь чуть более 5,9 тыс. детей прошли тесты на знание русского языка.
Володин ранее рассказал, что количество детей мигрантов, зачисленных в начальные и средние классы школ России, снизилось. Отмечалось, что сокращение связано с неполнотой предоставляемых документов от обучающихся, а также с плохими результатами тестирования на владение русским языком.
