Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям
Политика
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Читать все
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
«На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому»
Общество
18-летний парень повторно попался пьяным на мопеде
Происшествия
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
Селекционно-семеноводческий центр открылся на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»
Экономика
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
Происшествия
Читать все
В России
47
56 минут назад

В Госдуме заявили об успехе работы закона о контроле приема в школы детей мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка направлено на гармонизацию учебного процесса в классе.

Закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка работает успешно, он помогает гармонизировать учебный процесс при поступлении детей в учебное заведение, — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно», — написал он в МАХ.

По его словам, проводимый в регионах анализ также выявил уменьшение количества поступления детей иностранных граждан в школы, — пишут «Известия».

Накануне сообщалось, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть туда зачислены. Так, из этого числа лишь чуть более 5,9 тыс. детей прошли тесты на знание русского языка.

Володин ранее рассказал, что количество детей мигрантов, зачисленных в начальные и средние классы школ России, снизилось. Отмечалось, что сокращение связано с неполнотой предоставляемых документов от обучающихся, а также с плохими результатами тестирования на владение русским языком.
мигранты
дети
русский язык
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить