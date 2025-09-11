Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
9 минут назад
В Волгограде во время пересменки в школе произошла давка детей
В общеобразовательном учреждении №55 в Волгограде случилась давка детей в момент пересменки.
На представленных кадрах видно, как десятки учащихся, стоя на пороге российской школы, не могут попасть внутрь. Часть ребят заблокирована в здании.
Родители учащихся в беседе с порталом V1.ru пояснили, что столпотворение образовалось 8 сентября. В этот день первая смена выходила из школы, а вторая заходила.
Взрослые отметили, что учебное заведение переполнено. По их мнению, требуется строительство новой школы. Родители отмечают, что в школе, рассчитанной на 1000 мест учатся 2800 учеников. Вопрос о том, что в Родниковой Долине необходимы новые школы, чтобы разгрузить школу 55 стоит очень остро. «Необходимы новые школы. Как минимум две. Потому что новые дома растут как грибы, переезжают тысячи новых школьников. Кому-то не хватает мест в школе в Долине и приходится ездить в другие школы в переполненных автобусах», — пожаловались волгоградцы.
В школе №55 пока ситуацию не комментировали.
