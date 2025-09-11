Все новости
«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям
Политика
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения
Происшествия
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
18-летний парень повторно попался пьяным на мопеде
Происшествия
«На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому»
Общество
Гость украл у 35-летнего липчанина телевизор, сумку с банковскими картами и телефон
Происшествия
Селекционно-семеноводческий центр открылся на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»
Экономика
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
В России
21
9 минут назад

В Волгограде во время пересменки в школе произошла давка детей

В общеобразовательном учреждении №55 в Волгограде случилась давка детей в момент пересменки.

Давка детей произошла во время пересменки в школе №55 в Волгограде. Происшествие попало на видео, ролик был опубликован в местных пабликах, — пишет Lenta.ru.

На представленных кадрах видно, как десятки учащихся, стоя на пороге российской школы, не могут попасть внутрь. Часть ребят заблокирована в здании.

Родители учащихся в беседе с порталом V1.ru пояснили, что столпотворение образовалось 8 сентября. В этот день первая смена выходила из школы, а вторая заходила.

Взрослые отметили, что учебное заведение переполнено. По их мнению, требуется строительство новой школы. Родители отмечают, что в школе, рассчитанной на 1000 мест учатся 2800 учеников. Вопрос о том, что в Родниковой Долине необходимы новые школы, чтобы разгрузить школу 55 стоит очень остро. «Необходимы новые школы. Как минимум две. Потому что новые дома растут как грибы, переезжают тысячи новых школьников. Кому-то не хватает мест в школе в Долине и приходится ездить в другие школы в переполненных автобусах», — пожаловались волгоградцы.

В школе №55 пока ситуацию не комментировали.
