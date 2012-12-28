Все новости
В России
22
17 минут назад

В РФ поменялись правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками

Правительство России внесло изменения в правила надзора на автотранспорте. Поправки касаются контроля за лицензируемыми автобусными перевозками пассажиров.

В России поменялись правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками, следует из поправок правительства в соответствующее законодательство, — передает РИА Новости.

Объекты надзора в этом документе поделены на четыре группы тяжести.

Согласно новому документу, теперь эта деятельность отнесена к высшей группе тяжести потенциальных последствий.

Тяжесть «А» наряду с деятельностью по перевозке опасных грузов теперь включает и «деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию». Ранее они входили в группу «Б».

При этом в надзоре используется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). Контролирующий орган относит объекты надзора к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий риск. На их определение влияют и группы тяжести.

В новой редакции документа уточняется периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных пассажирских перевозок в зависимости от категории риска. Регламентируются и обязательные профилактические визиты.

Для объектов из категории высокого риска предусмотрена одна контрольная закупка, или один выборочный контроль, или один инспекционный визит, или один рейдовый осмотр, или одна документарная проверка, или одна выездная проверка в два года либо один обязательный профилактический визит в год.

Объектам значительного или среднего риска предписан обязательный профилактический визит с периодичностью, определяемой правительством в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле, но плановые контрольные (надзорные) мероприятия не требуются.
автобус
перевозки
