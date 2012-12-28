Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
Гладков рассказал о новой массированной атаке БПЛА на Белгород
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сложной обстановке в Белгороде и прилегающем районе в связи с новой массированной атакой украинских беспилотников. Глава региона призвал граждан внимательно относиться к информации о движении вражеских БПЛА и предупредил, что пока власти не могут возобновить работу крупных торговых центров.
«Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА», — написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что в Белгороде от ударов беспилотников ВСУ был ранен мирный житель.
«В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. От удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль», — говорится в сообщении.
Позже глава региона уточнил информацию. По его словам, Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 были сбиты.
«Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов, 3 социальных и один коммерческий объекты, 3 административных здания и 15 транспортных средств. Сегодня утром от ударов БПЛА ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, 3 автомобиля и 2 квартиры в МКД», — отмечается в сообщении.
Губернатор призвал жителей следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала.
«Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким», — добавил глава региона.
Губернатор предупредил, что пока власти не могут возобновить работу крупных торговых центров. Местные школы также переведены в дистанционный формат. По высшим учебным заведениям решение будут принимать ректоры.
