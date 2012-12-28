Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям
Политика
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Читать все
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
Общество
18-летний парень повторно попался пьяным на мопеде
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гость украл у 35-летнего липчанина телевизор, сумку с банковскими картами и телефон
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
Селекционно-семеноводческий центр открылся на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»
Экономика
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
В России
52
54 минуты назад

Гладков рассказал о новой массированной атаке БПЛА на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сложной обстановке в Белгороде и прилегающем районе в связи с новой массированной атакой украинских беспилотников. Глава региона призвал граждан внимательно относиться к информации о движении вражеских БПЛА и предупредил, что пока власти не могут возобновить работу крупных торговых центров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников.

«Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что в Белгороде от ударов беспилотников ВСУ был ранен мирный житель.

«В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. От удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль», — говорится в сообщении.

Позже глава региона уточнил информацию. По его словам, Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 были сбиты.

«Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов, 3 социальных и один коммерческий объекты, 3 административных здания и 15 транспортных средств. Сегодня утром от ударов БПЛА ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, 3 автомобиля и 2 квартиры в МКД», — отмечается в сообщении.

Губернатор призвал жителей следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала.

«Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким», — добавил глава региона.

Губернатор предупредил, что пока власти не могут возобновить работу крупных торговых центров. Местные школы также переведены в дистанционный формат. По высшим учебным заведениям решение будут принимать ректоры.
беспилотники
атака
Белгород
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить