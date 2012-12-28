Гладков рассказал о новой массированной атаке БПЛА на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сложной обстановке в Белгороде и прилегающем районе в связи с новой массированной атакой украинских беспилотников. Глава региона призвал граждан внимательно относиться к информации о движении вражеских БПЛА и предупредил, что пока власти не могут возобновить работу крупных торговых центров.