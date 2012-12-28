Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
В Госдуму внесут закон о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет
Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, согласно которому возраст назначения фиксированных выплат к страховой пенсии снизится с 80 до 70 лет.
Среди авторов документа — председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». В настоящее время для лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, установлено повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
Законопроектом повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста: достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%. Инвалидам I группы предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%. Соответствующие изменения также предлагается внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Как рассказал Нилов, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан — проблему озвучил пенсионер из Луганска, много лет отработавший на опасном производстве.
«Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что сегодня право на повышенные выплаты по пенсиям наступает только в 80 лет, но многие граждане до этого возраста не доживают.
«Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям, и это будет справедливо», — пояснил депутат.
