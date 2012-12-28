В России
Большинство россиян выступили против единой спортивной формы в школах
Среди родителей школьников за форму высказались 32%, против — 57%, сомневаются — 11%. Среди мужчин и женщин инициативу чаще критикуют первые (58% и 53% соответственно).
Против потенциального введения единой формы на физкультуре выступили 55%, поддержали — 28%, каждый шестой затруднился с ответом. Среди родителей школьников за единую форму высказались 32%, против — 57%, сомневаются — 11%.
Сторонники единой формы отмечают ее аккуратность и удобство, противники считают, что спортивная одежда должна подбираться индивидуально для каждого ребенка, чтобы избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом и кожей, — передает РБК.
Уточняется, что мужчины чаще женщин выступают против подобной идеи (58 против 53%). Молодежь до 35 лет наиболее критично относится к предложению — 62% респондентов этой возрастной группы не поддерживают нововведение, среди россиян старше 45 лет таких 46%. Среди зарабатывающих более 100 тыс. рублей противников больше (62%), чем среди тех, кто получает меньше.
О том, что в Госдуме обсуждается введение единой спортивной формы в цветах российского флага в школах, в начале сентября сообщил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин. Инициатива также предусматривает введение обязательного выполнения норм ГТО и включение физкультуры в перечень обязательных предметов. Идею поддержало Минспорт.
