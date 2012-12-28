В России
51
59 минут назад
Индексация пенсий в РФ с 2026 года пройдет в два этапа
Размер новых выплат будет определяться исходя из доходов Социального фонда России и темпов роста средней заработной платы в стране.
По его словам, первый этап пройдет в феврале и будет связан с фактической инфляцией в 2025 году.
«По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля», — поясняет эксперт.
Второй этап запланирован на апрель, размер выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов увеличения средней зарплаты по России.
При этом сохраняются все надбавки за иждивенцев, работу на Крайнем Севере, в сельской местности, а также доплата до прожиточного минимума, — отметил Виноградов.
Эксперт также напоминает, что с 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет осуществляется с учетом всех периодов, когда индексация не проводилась.
Для подачи заявления можно обратиться в территориальное отделение Социального фонда или воспользоваться сервисами на портале «Госуслуги». Перерасчет будет осуществлен в течение одного месяца с момента подачи заявления, выплаты производятся с первого числа следующего месяца.
Всем, кто планирует выход на пенсию в 2026 году, эксперт рекомендует заранее уточнить свои пенсионные права, проверить количество накопленных баллов, учтенный стаж и актуализировать необходимые сведения.
«Это позволит избежать ошибок при назначении пенсии и своевременно получить все полагающиеся выплаты», — резюмировал специалист.
0
0
0
0
0
Комментарии