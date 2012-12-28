Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
В России
28
52 минуты назад
В РФ расширят список доступных при ограничениях интернета ресурсов
Перечень ресурсов, доступных при ограничениях работы мобильного интернета, расширят в несколько этапов.
В министерстве напомнили, что на первом этапе в этот список уже включены сайты президента и правительства России, — передает ТАСС.
«Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов», — отметили в ведомстве.
Там отметили, что на первом этапе в него уже, в частности, включили сайты президента и правительства России.
«В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС», — добавили там.
В Минцифры уточнили, что на следующем этапе в перечень попадут сайты всех федеральных ведомств и глав регионов.
Министерство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к «социально значимым» российским сервисам при ограничениях связи.
В ведомстве уточнили, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки,— сообщает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии