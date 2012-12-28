Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
В России
Более десяти регионов России столкнулись с дефицитом топлива
«На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определенные сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок», — сказал «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
По его словам, это в первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были зафиксированы в более 10 субъектах РФ, отметили в НТС.
«Мы и наши коллеги столкнулись с перебоями в поставках 92-го и 95-го бензинов. Это повлекло даже временную приостановку работы ряда заправочных станций. Кто-то не работает «от бензовоза до бензовоза», кто-то «замотал пистолеты» уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О проблемах с поставками топлива сообщают участники рынка всё большего числа регионов», — уточнила член Российского топливного союза (РТС), управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.
В качестве причины эксперты называют сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма. Негативно влияют на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, отмечают эксперты.
